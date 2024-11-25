Обвиняемая в убийстве новорожденного в Удмуртии получила два года колонии
29-летнюю жительницу Кезского района Удмуртии признали виновной в убийстве новорожденного в общественном туалете. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Жительница родила живого ребенка в туалете, затем задушила его, а тело выбросила в выгребную яму. Среди прочего она опасалась морального осуждения со стороны родных и знакомых, связанного с рождением младенца, находилась в трудном материальном положении и не имела постоянного заработка. Вину на суде она полностью признала.
Кезский райсуд Удмуртии назначил ей за убийство новорожденного (ст. 106 УК РФ) два года в колонии-поселении с отсрочкой до достижения ее детьми 14-летнего возраста.
Напомним, это произошло в Дебесах в ночь с 25 на 26 августа. Отмечалось, что жительница воспитывает двоих детей.