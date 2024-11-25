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Проект обновления курских очистных сооружений подготовит волгоградский «Гепал»

Подряд на разработку проектно-сметной документации для реконструкции очистных сооружений в курском Курчатове получило волгоградское ООО «Гепал». Информация об этом появилась на портале госзакупок.

На конкурс поступила только заявка «Гепала», поэтому процедуру признали несостоявшейся, а контракт заключили с единственным участником, согласно его ценовому предложению в 25,9 млн руб. при начальной цене в 34,5 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Гепал» было зарегистрировано в Волгограде в октябре 2010 года для деятельности в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставления технических консультаций в этих областях. Уставный капитал — 10 тыс. руб. 76% компании принадлежит Геннадию Пантину, еще 24% — ее директору Александру Наумову. Господин Пантин также владеет 50% местного ООО «Завари», занимающегося розничной торговлей в неспециализированных магазинах. По итогам 2023 года выручка «Гепала» составила 31 млн руб., чистая прибыль — 2,1 млн. Годом ранее показатели равнялись 23 млн и 117 тыс. руб. соответственно. С июня 2011 года общество получило 34 госконтракта на 218,4 млн руб. Курских заказчиков среди пяти крупнейших нет.

Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить концепцию и эскиз проекта, разработать проектную документацию, пройти экологическую и госэкспертизу. Исполнить обязательства контракта необходимо до 30 ноября 2025 года.

По данным портала госзакупок, в ноябре 2022 года контракт на эти работы получило самарское ООО «Графика-Инжиниринг» Карена Башиянца за 11,9 млн руб. Подрядчик должен был исполнить свои обязательства до 30 июня 2023 года, но не сделал этого. В марте 2024-го заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Алина Морозова

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