Парковку на вокзале «Воронеж-1» закроют на неделю

На вокзале «Воронеж-1» закроют парковку с 26 ноября по 2 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги, которая как филиал РЖД обслуживает железные дороги в Воронежской области.

Ограничения связаны с установкой парковочного оборудования. Пассажиров просят заранее планировать маршрут и при необходимости пользоваться альтернативными стоянками.

За десять месяцев 2024 года по Юго-Восточной железной дороге было перевезено 10,8 млн пассажиров, что на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Анастасия Колпачева