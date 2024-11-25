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Парковку на вокзале «Воронеж-1» закроют на неделю

На вокзале «Воронеж-1» закроют парковку с 26 ноября по 2 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Восточной железной дороги, которая как филиал РЖД обслуживает железные дороги в Воронежской области.

Ограничения связаны с установкой парковочного оборудования. Пассажиров просят заранее планировать маршрут и при необходимости пользоваться альтернативными стоянками.

За десять месяцев 2024 года по Юго-Восточной железной дороге было перевезено 10,8 млн пассажиров, что на 5,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Анастасия Колпачева

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