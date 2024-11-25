Ярославское меню разработали на «Гастрокэмпе»

В Ярославле 24 ноября состоялась презентация регионального меню, которое разрабатывали в рамках проекта «Гастрокэмп» на основе местной продукции, сообщает корреспондент «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блюдо "Ярославская лепешка", шеф-повар Юлия Маринина, Иваново

Фото: Алла Чижова Блюдо "Ярославская лепешка", шеф-повар Юлия Маринина, Иваново

Фото: Алла Чижова

«Гастрокэмп» финансировался из бюджета региона. Всего повара приготовили 43 блюда. В их числе два аперитива (например, «ЛокоДрайв»), семь видов холодных закусок («Ярославская лепешка», «Ярославский бутерброд» и другие), восемь — горячих («Ярославский карман», «Закуска по-ростовски»), 12 основных блюд («Луковый суп по-ярославски», «Ярославское тельное»), 12 десертов («Чайка», «Ярпудинг»), сорбет и напиток («ДушеЯрко»).

Задача поваров состояла в том, чтобы максимально задействовать ярославские продукты в приготовлении. Так, в состав блюд вошли молоко, сыр, творог, сливки «Красного маяка», масло «Маслобойни №1», клариевый сом «Ярославского бройлера», напитки «Ярпиво», сыр и масло «Даниловского маслосырзавода».

Над блюдами работали шеф-повара из Ярославля, Углича, Иванова, Уфы, Москвы и повар из Колумбии. Рецепты приготовления передадут заказчику работ — ГБУ «Центр развития туризма "Ярославия"», ему же перейдут права на них с возможностью передавать их третьим лицам. Организаторы планируют, что часть блюд войдет в постоянное меню ярославских ресторанов и кафе в качестве специалитетов. На проведение «Гастрокэмпа» из бюджета региона было выделено 6,7 млн руб.

Алла Чижова