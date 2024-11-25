В Чехии запретят россиянам получать гражданство до отказа от гражданства РФ

Группа депутатов парламента Чехии выступила с предложением требовать от граждан России, желающих получить гражданство Чехии, отказываться от российского. Как сообщило издание Novinky, поправку одобрил парламентский комитет по безопасности, рассмотрение на заседании нижней палаты намечено после 3 декабря 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Согласно нынешнему законодательству, россияне имеют возможность сохранить гражданство обеих стран при получении чешского паспорта. Один из инициаторов законопроекта Мартин Экснер счел поправки необходимыми в связи с обострением международной ситуации и конфликтом на Украине. Он отметил, что россияне, имеющие чешское гражданство, могли быть приняты на работу в организации, связанные с национальной безопасностью Чехии.

Вице-спикер нижней палаты парламента Ян Бартошек счел, что «возможность двойного гражданства может способствовать скрытому влиянию и интересам иностранного государства, что угрожает нашей национальной безопасности».

22 октября МВД Чехии сообщило, что поправка, требующее от россиян отказываться от гражданства РФ перед получением чешского гражданства, была направлена к третьему чтению. Утверждается, что актуальность поправки будет действовать как минимум до нормализации отношений с Россией. Вступление поправки в силу ожидается 1 января 2025 года.