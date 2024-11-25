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Роспотребнадзор не подтвердил загрязнение воздуха в Завьяловском районе Удмуртии

В деревне Хохряки в Завьяловском районе Удмуртии проверили воздух на наличие загрязнений после жалоб местных жителей на химический запах. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону, превышения норм по загрязняющим веществам не выявили.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Пробы воздуха взяли на границе жилой застройки. Измерения проводились с привлечением мобильной лаборатории и экспресс-анализаторов.

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