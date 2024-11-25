Скворцова: ФМБА закончит тесты вакцины от аллергии на пыльцу березы в 2025 году

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, что специалисты разработали вакцину от аллергии на пыльцу березы. Сейчас вакцина проходит клиническое исследование, результаты которого станут известны в конце июня 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Руководитель агентства заявила, что аллерговакцина показала свою высокую эффективность в рамках предшествующих экспериментов. По ее словам, у препарата нет аналогов в мире, и на вакцину существует большой спрос за рубежом. ФМБА рассчитывает, что сможет производить вакцину на своих мощностях. Также организация заключила партнерское соглашение с компанией «Генериум».

«Если будут хорошие результаты летом,— мы о них тут же доложим,— то мы надеемся уже получить разрешение, регистрацию в конце следующего года, 2025-го»,— заявила госпожа Скворцова.

Вакцина от пыльцы березы была создана на основе рекомбинантной молекулярной конструкции и не содержит природного аллергена. В сентябре директор Института иммунологии ФМБА Муса Хаитов рассказал «Ъ», что отсутствие природного аллергена делает вакцину более безопасной и позволяет повышать дозировку, увеличивая эффективность терапии. При этом утверждается, что на основе этой технологии можно будет создать серию вакцин для лечения различных видов аллергии.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Слезы от березы».