В Бирск экс-инспектора ГИБДД осудили за взятку

Бирский межрайонный суд вынес приговор в отношении бывшего инспектора ГИБДД территориального отдела МВД, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он признан виновным в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Приговор — три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 250 тыс. руб. Кроме того, ему запрещено

занимать должности в правоохранительных органах в течение двух с половиной лет, а также предстоит выплатить сумму взятки.

Как было установлено в суде, в 2019 году к подсудимому обратился его знакомый, предложив за вознаграждение вносить в базу данные о смене владельцев автомобилей без их фактического осмотра и сверки win-номеров.

В течение года полицейский внес ложные сведение в отношении пяти грузовиков. За это он получил 25 тыс. руб.

«Подсудимый частично признал вину в совершении преступления, уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел»,— отметили в прокуратуре.

Олег Вахитов