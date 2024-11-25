Фигурантке дела о сбыте наркотиков в Ижевске ужесточили меру пресечения

Обвиняемой в попытке сбыта наркотиков через интернет 41-летней жительнице Ижевска ужесточили меру пресечения в связи с неоднократными нарушениями домашнего ареста. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: Объединенная пресс-служба судов Удмуртии

1 ноября Индустриальный райсуд Ижевска посадил жительницу под домашний арест на два месяца с установлением ряда запретов по делу о покушении на сбыт наркотиков группой лиц через интернет (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Спустя некоторое время следователь обратилась в суд с требованием заключить обвиняемую под стражу. Она указала, что жительница регулярно покидает место проживания, пользуется интернетом и телефоном, а также планирует покинуть Удмуртию и в числе прочего «имеет намерения продолжить преступную деятельность».

Обвиняемая не отрицала фактов нарушения домашнего ареста, но впредь обещала этого не делать. Также она просила учесть наличие домашних животных и хронических заболеваний. Индустриальный райсуд Ижевска изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу сроком на 1 месяц и 9 суток, до 31 декабря.