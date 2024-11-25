За обслуживание дорог в магнитогорских поселках заплатят 433 млн рублей

Управление капитального строительства Магнитогорска подписало контракт на обслуживание улично-дорожной сети в поселках города в 2025-2026 годах с АО «Магнитогорскинвестстрой». Цена контракта составила 433,1 млн руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчик круглогодично будет содержать 504,7 тыс. м дорог и межквартальных проездов городских поселков. В том числе необходимо убирать мусор и снег с улиц, ремонтировать и мыть проезжую часть, барьерные ограждения, тротуары, ухаживать за газонами. Контракт финансируется из бюджета Магнитогорска. Аванс не предусмотрен. Половину работ должны выполнить субподрядчики из числа субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Магнитогорскинвестстрой» зарегистрировано в 1993 году. Директором является Сергей Абрамов. Выручка за 2023 год составила 526,5 млн руб., прибыль — 2,5 млн руб. С компанией заключено 189 госконтрактов, большинство из них — на содержание дорог и общественных территорий города.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», обслуживать улицы Ленинского, Правобережного и Орджоникидзевского районов Магнитогорска будет челябинская компания ООО «Стройтех». За содержание дорог и тротуаров в 2025-2026 годах организации заплатят 2,37 млрд руб.

Виталина Ярховска