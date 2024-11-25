В Ярославле продадут здание поликлиники на Московском проспекте
В прогнозный план приватизации правительство Ярославской области планирует включить здание поликлиники на Московском проспекте. Соответствующий проект закона внес губернатор Михаил Евраев в областную думу.
Фото: департамент здравоохранения Ярославской области
Согласно проекту закона, здания больницы и флюорографии, а также гараж, сарай и земельный участок, расположенные по адресу Московский проспект 43/10, планируется выставить на продажу. Напомним, что поликлинику №1 клинической больницы №2 на Московском проспекте экстренно закрыли летом 2023 года из-за аварийного состояния зданий.
Кроме того, власти планируют продать здание на Максимова 17/27, рядом с Волковским театром. До недавнего времени в здании располагались структуры ГАУ ЯО «Информационное агентство "Верхняя Волга"».
«Проектом закона в перечень имущества, находящегося в собственности Ярославской области, подлежащего приватизации, включены дополнительные объекты недвижимого имущества, которые не используются для реализации государственных функций»,— указывается в пояснительной записке.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что здания в историческом центре хотят освободить от структур регионального правительства, а впоследствии — продать. Так, на пересечении улицы Советской и проспекта Ленина могут создать «правительственный квартал».