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В Ярославле продадут здание поликлиники на Московском проспекте

В прогнозный план приватизации правительство Ярославской области планирует включить здание поликлиники на Московском проспекте. Соответствующий проект закона внес губернатор Михаил Евраев в областную думу.

Фото: департамент здравоохранения Ярославской области

Фото: департамент здравоохранения Ярославской области

Согласно проекту закона, здания больницы и флюорографии, а также гараж, сарай и земельный участок, расположенные по адресу Московский проспект 43/10, планируется выставить на продажу. Напомним, что поликлинику №1 клинической больницы №2 на Московском проспекте экстренно закрыли летом 2023 года из-за аварийного состояния зданий.

Кроме того, власти планируют продать здание на Максимова 17/27, рядом с Волковским театром. До недавнего времени в здании располагались структуры ГАУ ЯО «Информационное агентство "Верхняя Волга"».

«Проектом закона в перечень имущества, находящегося в собственности Ярославской области, подлежащего приватизации, включены дополнительные объекты недвижимого имущества, которые не используются для реализации государственных функций»,— указывается в пояснительной записке.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что здания в историческом центре хотят освободить от структур регионального правительства, а впоследствии — продать. Так, на пересечении улицы Советской и проспекта Ленина могут создать «правительственный квартал».

Алла Чижова

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