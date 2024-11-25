Два региона Черноземья получат 225 млн рублей на расходы по соцконтрактам

Правительство России выделит 20 регионам 654,7 млн руб. на расходы в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан». Средства на соцконтракты в частности выделят двум регионам Черноземья: для Белгородской области предусмотрено 200 млн руб., для Воронежской — 25,1 млн. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Оно опубликовано на портале правовой информации РФ.

В правительстве пояснили, что необходимость дополнительного финансирования связана с высокой востребованностью соцконтрактов в регионах.

Соцконтракт дает возможность пройти переобучение и повысить квалификацию для дальнейшего трудоустройства, получить единовременную выплату в размере 350 тыс. руб. на открытие своего бизнеса или до 200 тыс. руб. на развитие личного подсобного хозяйства.

Неделей ранее кабмин выделил почти 490 млн руб. пяти регионам Черноземья на борьбу с сахарным диабетом.

Анастасия Колпачева