Сочи вошел в топ направлений для отдыха с питомцами в ноябре

Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для поездок с питомцами в ноябре 2024 года. Курорт забрал 9% бронирований. В среднем туристы отдыхают в городе на четыре ночи. Средняя стоимость ночи размещения составляет 3,2 тыс. руб., по данным сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Первое место забрала Москва. Столица России собрала 13% бронирований средств размещений с питомцами в ноябре. Средняя продолжительность поездки — три ночи. За ночь размещения путешественники отдают в среднем 4,7 тыс. руб.

Санкт-Петербург забрал «серебро» с 12% бронирований. В культурной столице туристы с питомцами в среднем остаются на три ночи. Средняя стоимость размещения составляет 3,2 тыс. руб.

В рейтинг самых популярных направления для отдыха с питомцами в ноябре попали и другие города Краснодарского края. Краснодар занял пятое место. В городе туристы предпочитают оставаться на две ночи. Средняя стоимость размещения составляет 3,2 тыс. руб.

Геленджик занял восьмое место. Средняя продолжительность поездки — три ночи. Средняя стоимость ночи размещения с питомцем составляет 2,5 тыс. руб.

Мария Удовик