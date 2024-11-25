В Сочи прошла масштабная образовательная конференция Дни МедРокет 2024

На территории курорта «Газпром Поляна» собралось более 500 участников - врачи, управляющие клиник, медицинские маркетологи. 44 спикера выступили с лекциями на тему цифровизации медицины в России.

Основатели платформы МедРокет Сергей Федосов и Дмитрий Апалько уверены, что будущее медицины за цифровизацией и автоматизацией процессов в частных и государственных клиниках.

Конференция проводится второй год и каждый раз собирает вместе самых прогрессивных и заинтересованных представителей медицинского бизнеса. Врачи, маркетологи, управленцы - каждый может почерпнуть для себя свежие идеи для развития личного бренда или бренда клиники.

Большое внимание в этом году уделили юридической стороне ведения медицинского бизнеса - спикерами выступали известные медицинские юристы с успешными кейсами.

Помимо лекций участники конференции могли посетить специальные информационные зоны, каждая из которых посвящена одному из продуктов платформы: портал ПроДокторов, приложение для пациентов МедТочка, медицинская информационная система для клиник МедЛок и сервис интеграций для партнёров МедФлекс.

Почётными гостями на конференции стали представители Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ).

https://prodoctorov.ru/