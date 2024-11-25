Обвиняемый в наркосбыте приезжий в Сочи пытался украсть том уголовного дела

В Сочи обвиняемый в сбыте наркотиков приезжий из Костромы попытался украсть том своего уголовного дела, чтобы избежать наказания. Однако фигуранта все равно осудили, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Установлено, что фигурант пытался сбыть на курорте наркотики в крупном размере. Приезжего задержали и судили по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). В суде, куда фигуранта доставили для ознакомления с материалами уголовного дела в 14 томах, он решил украсть документы, чтобы попытаться избежать правосудия. Повернувшись к камере спиной обвиняемый взял один из томов уголовного дела и спрятал под куртку. Пропажу обнаружили, когда подсудимого забрал конвой, а тома пересчитали. При этом так и не удалось выяснить, что в дальнейшем случилось с документами, однако том восстановили.

Суд приговорил приезжего к 13 годам колонии строгого режима за покушение на наркосбыт. Также ему назначили 150 тыс. руб. штрафа за вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия (ч. 1 ст. 294 УК РФ). Приговор вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков