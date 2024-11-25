В Государственный театр оперы и балета Удмуртии поступило новое оборудование

В Государственный театр оперы и балета Удмуртии закупили световое и звуковое оборудование на федеральные средства в рамках нацпроекта. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

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«Обновленное оборудование театра откроет зрителям множество новых возможностей, позволяя погрузиться в атмосферу спектаклей на совершенно новом уровне»,— сказал руководитель учреждения Алексей Фомин.

Среди оборудования, приобретенного театром, — проектор и генератор сценического тумана. Кроме того, появилась возможность транслировать перевод текста во время зарубежных оперных постановок на балкон второго яруса.