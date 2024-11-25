Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Государственный театр оперы и балета Удмуртии поступило новое оборудование

В Государственный театр оперы и балета Удмуртии закупили световое и звуковое оборудование на федеральные средства в рамках нацпроекта. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Предыдущая фотография

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Следующая фотография
1 / 2

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Обновленное оборудование театра откроет зрителям множество новых возможностей, позволяя погрузиться в атмосферу спектаклей на совершенно новом уровне»,— сказал руководитель учреждения Алексей Фомин.

Среди оборудования, приобретенного театром, — проектор и генератор сценического тумана. Кроме того, появилась возможность транслировать перевод текста во время зарубежных оперных постановок на балкон второго яруса.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...