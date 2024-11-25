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В Уфе полиция разыскивает стрелявшего из ракетницы

Уфимские полицейские разыскивают мужчину, который в ночь на 25 ноября во дворе дома на улице Степана Халтурина несколько раз выстрелил из ракетницы в воздух. Предположительно, таким образом стрелявший рассчитывал привлечь внимание таксиста, приехавшего по его вызову. Видеозапись инцидента была опубликована в Telagram-каналах. «В настоящее время по данному факту проводится проверка и устанавливаются личности, фигурирующие в видео»,— сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе МВД по Башкирии.

Олег Вахитов

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