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Подрядчика оштрафуют за коммунальную аварию на Тополиной аллее Челябинска

ООО «Содействие», которое ремонтировало сети в районе Тополиной аллеи на прошлой неделе, оказалось виновным в отключении насосной станции 21 ноября. Сотрудники организации повредили кабель, из-за чего агрегат перестал работать. В итоге стоками затопило проезжую часть на Университетской набережной. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил вице-мэр по городскому хозхяйству Александр Астахов.

Компанию оштрафуют за проведение земляных работ без разрешения, отсутствие ограждения на ремонтной площадке и неправильное складирование грунта. Также МУП «ПОВВ» планирует взыскать с «Содействия» затраты на ремонт насосной станции и очистку дороги.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», на Университетской набережной днем 21 ноября случилась авария на электросетях. Короткое замыкание привело к отключению канализационной насосной станции на Тополиной аллее, отвечающей за перекачку сточных вод с большей части северо-запада. Прекращение работы станции вызвало разлив воды на улицу.

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