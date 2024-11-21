В Челябинске из-за коммунальной аварии затопило Университетскую набережную

Днем 21 ноября в Челябинске на сетях электроснабжения по улице Университетская набережная произошла авария. Дорогу в районе Тополиной аллеи затопило, сообщает пресс-служба администрации города.

Из-за короткого замыкания отключилась канализационная насосная станция на Тополиной аллее, которая перекачивает стоки практически со всей северо-западной части города. После прекращения ее работы вода вылилась на улицу, до устранения аварии стоки могут затопить и другие места. В настоящее время бригады электриков стараются как можно быстрее запустить станцию в работу. Предварительно, включить электричество получится ближе к 20:00. После этого потребуется еще несколько часов, чтобы станция вошла в штатный режим.

Виталина Ярховска