Бренд Starwind занял 1-е место в категории планетарных миксеров на премии «Народная марка»

Бренд Starwind (является собственной торговой маркой ГК Merlion) получил звание «Марка №1» в категории планетарных миксеров на премии «Народная марка». Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой бренда Starwind Фото: Предоставлено пресс-службой бренда Starwind

Всероссийская премия «Народная марка» проходила с сентября по конец октября в онлайн-формате. Россияне заполняли анкету, в которой было необходимо указать название лучшего, по их личному мнению, бренда. Победителями премии стали самые упоминаемые россиянами марки.

По словам ведущего бренд-менеджера Starwind Анны Нужиной, премия позволяет подтвердить качество техники не только данными независимых аналитических агентств, но и посредством мнения жителей страны.

Вручение наград победителей премии «Народная марка» состоится 14 декабря в Государственном Кремлевском дворце. Церемония пройдет в формате гала-концерта со звездами шоу-бизнеса.