Почти половина жителей Ижевска выступают против иностранных слов на вывесках

47% экономически активных жителей Ижевска поддержали возможное введение ограничений на использование иностранных слов на уличных вывесках. При этом 36% ижевчан высказались против инициативы, следует из исследования от сервиса SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Опрос связан с запретами администраций Ярославля, Краснодара и Саратова на использование иностранных слов, за исключением зарегистрированных торговых марок, на уличных вывесках города.

Сторонников запрета иноязычных вывесок больше среди мужчин. Ограничения чаще поддерживают ижевчане от 45 лет — среди них уровень одобрения достигает 60%. По уровню доходов поддержка инициативы выше среди тех, кто получает больше — 59% среди опрошенных с доходом от 100 тыс. руб. в месяц.