В Ижевске определили самого скоростного ШПД-провайдера
Учитывались скорость загрузки, пинг и стабильность интернет-соединения
ИАА TelecomDaily оценило качество услуг, предоставляемых провайдерами широкополосного доступа (ШПД) по всей территории России. В Ижевске средняя скорость загрузки в ШПД-сетях, лидирующих по количеству абонентов, равняется 39,5 Мб/с. Средняя скорость в обратном канале — 60,4 Мб/с. Среди четырех крупнейших провайдеров домашнего интернета города лучшие скоростные и качественные параметры зафиксированы в сети МТС.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
В рамках исследования были учтены такие параметры, как скорость загрузки и выгрузки данных, стабильность соединения, время задержки. Кроме того, TelecomDaily внедрила новые методики измерения, что позволило получить более точные и достоверные данные. Для более наглядного сравнения провайдеров была использована система баллов.
Основная скоростная характеристика, по которой проводились замеры – средняя скорость загрузки. Она показывает, как быстро к абоненту поступают входящие данные, включая загрузку со стриминговых сервисов, просмотр онлайн-видео, открытие интернет-страниц. В Ижевске по этому показателю лидирует МТС — 51,5 Мб/с. Второй показатель у «ЭР-Телеком» — 46,4 Мб/с.
Среди качественных характеристик исследователи также выделили пинг, или задержку сигнала. Он показывает устойчивость интернет-соединение и описывает, как быстро пакет данных доставляется на сервер и возвращается обратно. Соответственно, чем ниже пинг, тем быстрее проходит весь процесс. Самый низкий пинг зафиксирован в сети МТС— 33,6 Мс, на втором месте «ЭР-Телеком» — 35,7 Мс. Далее «Марк» — 42,6 Мс и «Ростелеком» — 53,1 Мс.
По итогам исследования лидером по скорости и качеству предоставления услуг интернет-доступа в Ижевске стала компания МТС, набрав максимальное количество баллов (16). За МТС следует «ЭР-Телеком» —15 баллов. Операторы на третьем и четвертом месте также идут почти вровень: «Марк» — 10 баллов, «Ростелеком» — 9 баллов.
Агентство использовало современные технологии для мониторинга качества связи в реальном времени, что дает возможность выявлять проблемы и недостатки в работе провайдеров. Для измерений использовано созданное экспертами ИАА TelecomDaily приложение «Мегабитус» (Megabitus), которое работает на базе отечественного ПО и позволяет осуществлять замеры скоростных и других характеристик услуги доступа в интернет. При этом, в отличие от зарубежных программных комплексов, данные которых публикуются в России, агентство оставляет все исходники открытыми, — и операторы получают информацию, для того чтобы применять в процессе работы над инфраструктурой и улучшать характеристики сетей.