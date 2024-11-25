В Ижевске определили самого скоростного ШПД-провайдера

ИАА TelecomDaily оценило качество услуг, предоставляемых провайдерами широкополосного доступа (ШПД) по всей территории России. В Ижевске средняя скорость загрузки в ШПД-сетях, лидирующих по количеству абонентов, равняется 39,5 Мб/с. Средняя скорость в обратном канале — 60,4 Мб/с. Среди четырех крупнейших провайдеров домашнего интернета города лучшие скоростные и качественные параметры зафиксированы в сети МТС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В рамках исследования были учтены такие параметры, как скорость загрузки и выгрузки данных, стабильность соединения, время задержки. Кроме того, TelecomDaily внедрила новые методики измерения, что позволило получить более точные и достоверные данные. Для более наглядного сравнения провайдеров была использована система баллов.

Основная скоростная характеристика, по которой проводились замеры – средняя скорость загрузки. Она показывает, как быстро к абоненту поступают входящие данные, включая загрузку со стриминговых сервисов, просмотр онлайн-видео, открытие интернет-страниц. В Ижевске по этому показателю лидирует МТС — 51,5 Мб/с. Второй показатель у «ЭР-Телеком» — 46,4 Мб/с.

Среди качественных характеристик исследователи также выделили пинг, или задержку сигнала. Он показывает устойчивость интернет-соединение и описывает, как быстро пакет данных доставляется на сервер и возвращается обратно. Соответственно, чем ниже пинг, тем быстрее проходит весь процесс. Самый низкий пинг зафиксирован в сети МТС— 33,6 Мс, на втором месте «ЭР-Телеком» — 35,7 Мс. Далее «Марк» — 42,6 Мс и «Ростелеком» — 53,1 Мс.

По итогам исследования лидером по скорости и качеству предоставления услуг интернет-доступа в Ижевске стала компания МТС, набрав максимальное количество баллов (16). За МТС следует «ЭР-Телеком» —15 баллов. Операторы на третьем и четвертом месте также идут почти вровень: «Марк» — 10 баллов, «Ростелеком» — 9 баллов.