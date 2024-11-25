Кремль не стал прогнозировать итоги президентских выборов в Румынии

Кремль следит за ходом президентских выборов в Румынии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако делать какие-либо прогнозы по итогам выборов господин Песков отказался.

Во время пресс-колла Дмитрия Пескова спросили, как российские власти оценивают перспективы независимого кандидата Кэлина Джорджеску сохранить преимущество во втором туре. По словам пресс-секретаря, нельзя сказать, что Кремль «близко знаком с мировоззрением этого кандидата в том, что касается отношений с нашей страной».

«Пока хорошо нам понятно действующее руководство Румынии, не является дружественной нам страной. А дальше мы будем, конечно же, следить за тем, как развивается избирательный процесс и кто будет победителем»,— добавил Дмитрий Песков.

Президентские выборы в Румынии прошли вчера, 24 ноября. По данным румынского ЦИКа, после подсчета 98,66% бюллетеней господин Джорджеску получил 22,59% голосов, действующий премьер и лидер Социал-демократической партии Марчел Чолаку — 19,55%. Второй тур выборов состоится 8 декабря.

Кэлину Джорджеску 62 года. Ранее он был членом «Альянса за объединение румын», но покинул партию. Господин Джорджеску выступает за нормализацию отношений с Россией и считает, что членство Румынии в НАТО не гарантирует ей безопасности.