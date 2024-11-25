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Бывший вице-мэр Краснодара стал врио главы аппарата правительства Тамбовской области

Валерий Карасев стал врио руководителя аппарата правительства Тамбовской области

Бывший вице-мэр Краснодара Валерий Карасев назначен врио руководителя аппарата правительства Тамбовской области. На должность его назначил временно исполняющий обязанности главы Тамбовской области и экс-глава Краснодара Евгений Первышов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: администрация Краснодара

Фото: администрация Краснодара

Валерий Карасев родился в Краснодаре в 1970 году. Окончил Высшее пограничное ордена Октябрьской Революции Краснознаменное училище и Краснодарский юридический институт МВД РФ. С 1988 по 2013 годы работал в органах государственной безопасности.

После службы Валерий Карасев был начальником отдела фонда капитального ремонта в Краснодаре. С 2014 года занимал руководящие должности, связанные с экономической безопасностью и режимом на предприятии «Норильскгазпром». В 2016 году стал замглавы Краснодара. В конце этого же года главой столицы Кубани был назначен Евгений Первышов.

В 2021 году он стал депутатом Госдумы. В октябре 2022 года господин Первышов отправился в зону спецоперации. В августе 2023-го у бывшего мэра Краснодара закончился третий контракт. Впоследствии он прошел образовательную программу «Время героев». 4 ноября 2024 года Евгений Первышов стал врио главы Тамбовской области.

Татьяна Ручкина

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