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обновлено 12:57

Пригородные поезда Ижевск—Воткинск и обратно вывели из расписания на 3 дня

Пригородные поезда от Воткинска до Ижевска и обратно вывели из расписания до 27 ноября в связи с ремонтными работами на участке Вожой—Кварса. Об этом сообщает пресс-служба жд-оператора АО «Содружество».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 25 по 27 ноября из расписания вывели поезда № 6364 Ижевск—Воткинск и № 6363 Воткинск—Ижевск.

С 26 по 27 ноября не будут ходить поезда № 6362 Ижевск—Воткинск и № 6361 Воткинск Ижевск.

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