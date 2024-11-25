Пригородные поезда Ижевск—Воткинск и обратно вывели из расписания на 3 дня

Пригородные поезда от Воткинска до Ижевска и обратно вывели из расписания до 27 ноября в связи с ремонтными работами на участке Вожой—Кварса. Об этом сообщает пресс-служба жд-оператора АО «Содружество».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 25 по 27 ноября из расписания вывели поезда № 6364 Ижевск—Воткинск и № 6363 Воткинск—Ижевск.

С 26 по 27 ноября не будут ходить поезда № 6362 Ижевск—Воткинск и № 6361 Воткинск Ижевск.