Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Спортсмен из Татарстана завоевал 1-е место на этапе Кубка России по лыжам

Лыжник Денис Филимонов из Набережных Челнов завоевал первое место на I этапе ФосАгро Кубка России среди мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Татарстана.

Спортсмен из Татарстана завоевал 1-е место на этапе Кубка России по лыжам

Спортсмен из Татарстана завоевал 1-е место на этапе Кубка России по лыжам

Фото: пресс-служба Минспорта Татарстана

Спортсмен из Татарстана завоевал 1-е место на этапе Кубка России по лыжам

Фото: пресс-служба Минспорта Татарстана

Спортсмен из Татарстана завершил лыжную гонку за 3:09.78. Третье, четвертое и шестое место в соревнованиях заняли Савелий Коростелев, Иван Горбунов и Сергей Ардашев. Лыжники также представляют республику.

Денис Филимонов — участник лыжной сборной Татарстана. Он является мастером спорта международного класса.

Диана Соловьёва

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...