Спортсмен из Татарстана завоевал 1-е место на этапе Кубка России по лыжам
Лыжник Денис Филимонов из Набережных Челнов завоевал первое место на I этапе ФосАгро Кубка России среди мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Татарстана.
Спортсмен из Татарстана завоевал 1-е место на этапе Кубка России по лыжам
Фото: пресс-служба Минспорта Татарстана
Спортсмен из Татарстана завершил лыжную гонку за 3:09.78. Третье, четвертое и шестое место в соревнованиях заняли Савелий Коростелев, Иван Горбунов и Сергей Ардашев. Лыжники также представляют республику.
Денис Филимонов — участник лыжной сборной Татарстана. Он является мастером спорта международного класса.