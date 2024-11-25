Лыжник Денис Филимонов из Набережных Челнов завоевал первое место на I этапе ФосАгро Кубка России среди мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спортсмен из Татарстана завоевал 1-е место на этапе Кубка России по лыжам

Фото: пресс-служба Минспорта Татарстана Спортсмен из Татарстана завоевал 1-е место на этапе Кубка России по лыжам

Фото: пресс-служба Минспорта Татарстана

Спортсмен из Татарстана завершил лыжную гонку за 3:09.78. Третье, четвертое и шестое место в соревнованиях заняли Савелий Коростелев, Иван Горбунов и Сергей Ардашев. Лыжники также представляют республику.

Денис Филимонов — участник лыжной сборной Татарстана. Он является мастером спорта международного класса.

Диана Соловьёва