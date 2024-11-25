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В Авиастроительном районе Казани произошел пожар в производственном цеху

В Авиастроительном районе Казани произошел пожар в производственном здании на ул. академика Павлова, д. 50Б. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Татарстану.

По адресу находится цех по обработке металлических изделий. Когда прибыли первые пожарные подразделения, горел производственный корпус. В тушении пожара участвовали 44 человека и 14 единиц техники.

Пожарные ликвидировали огонь на площади 400 кв. метров. Пострадавших нет.

Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора МЧС по Татарстану.

Диана Соловьёва

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