«Уралэнергосбыт» ищет подрядчика для монтажа «умных» счетчиков за 654 млн рублей

«Уралэнергосбыт» объявил закупку на монтаж либо замену приборов учета и трансформаторов тока, их программирование и присоединение к своей интеллектуальной системе учета электрической энергии в жилых домах Челябинской области в 2025-2026 годах. Начальная стоимость контракта составляет 654,1 млн руб., указано на портале госзакупок.

Главная цель работ — организация коммерческого учета электрической энергии в домах региона. Подрядчик самостоятельно определяет марку, модель и производителя измерительных комплексов, внешних антенн для приборов учета и удлинителей к ним и материалов. Оборудование должно быть интегрировано с интеллектуальной системой «Пирамида 2.0», установленной у заказчика: помимо самого учета потребления энергии, с помощью счетчиков будет ограничиваться и возобновляться подача электричества, а также автоматически меняться тарифное расписание соответственно зонам суток, дней недели и месяцев.

Ориентировочно за два года подрядчику необходимо ввести в эксплуатацию 34,8 тыс. приборов учета и 4,4 тыс. трансформаторов тока. Гарантийный срок оборудования и выполненных работ — 5 лет. Заявки на участие в аукционе можно подать до 9 декабря.

Виталина Ярховска