Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту нарушения прав жителей Набережных Челнов. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главе СК РФ доложат о протестах жителей Челнов против хостела для мигрантов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Главе СК РФ доложат о протестах жителей Челнов против хостела для мигрантов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сообщается, что жители Челнов протестуют против строительства хостела для мигрантов в частном секторе.

Следственными органами СК России по Татарстану по данному факту возбудили уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по республике Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Диана Соловьёва