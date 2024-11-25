Главе СК РФ доложат о протестах жителей Челнов против хостела для мигрантов
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту нарушения прав жителей Набережных Челнов. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Главе СК РФ доложат о протестах жителей Челнов против хостела для мигрантов
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Сообщается, что жители Челнов протестуют против строительства хостела для мигрантов в частном секторе.
Следственными органами СК России по Татарстану по данному факту возбудили уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по республике Валерию Липскому доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.