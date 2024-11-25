Мэрия Челябинска отдала под КРТ участок рядом с Шершневским кладбищем

В Челябинске городская администрация подписала распоряжение о комплексном развитии незастроенной территории в границах улиц Татищева, Медовая, Тенистая и Северная. Общая площадь участка составляет 21,9 га. Информация об этом опубликована на сайте мэрии.

Указанный участок расположен рядом с Шершневским кладбищем и поселком Тарасовка. Согласно распоряжению, договор о комплексном развитии этой территории заключат с победителем аукциона, который проведет администрация Челябинска. Ему необходимо будет построить объекты общей площадью более 266,5 тыс. кв. м. Срок реализации составляет пять лет. Исходя из документации, на территории можно возвести малоэтажные и высотные здания, административные объекты для управляющих компаний, общежития, школы, поликлинику и многое другое.