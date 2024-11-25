Член МОК Тарпищев выдвинул Дегтярева в президенты Олимпийского комитета

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев официально выдвинул главу Минспорта Михаила Дегтярева на пост президента Олимпийского комитета РФ (ОКР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ за подписью господина Тарпищева.

Также кандидатуру Михаила Дегтярева на должность в ОКР выдвинула возглавляемая Шамилем Тарпищевым Федерация тенниса России. Исполком организации единогласно поддержал это решение, уточняет агентство.

О планах выдвинуть свою кандидатуру на пост главы ОКР Михаил Дегтярев заявил в начале ноября. Его выдвижение одобрил президент Владимир Путин. На олимпийском собрании, которое пройдет 13 декабря, господин Дегтярев намерен представить программу развития ОКР.

Михаил Дегтярев был утвержден министром спорта России в мае этого года, сменив на этом посту Олега Матыцина. Действующий президент ОКР Станислав Поздняков объявил об уходе с поста 15 октября.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Удвоение личности».