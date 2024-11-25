Казань стала лучшим городом для ведения гостиничного бизнеса среди городов-миллионников

Казань была признана лучшим городом России для ведения гостиничного бизнеса среди городов-миллионников в рамках Национальной гостиничной премии 2024 года. Об этом сообщила заместитель руководителя Исполкома города Гузель Сагитова на аппаратном совещании.

Гузель Сагитова отметила, что в финал гостиничной премии вышло 186 участников в 43 номинациях, а сам город уже был отмечен этой наградой в 2022 году.

Всего в рамках церемонии в категории «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса» награды были присуждены четырем городам России. Зеленоградск, расположенный в Калининградской области, получил награду в категории для городов с населением до 100 тыс. Калининград победил в номинации для городов с населением от 100 до 500 тыс., а Хабаровск был признан лучшим городом для ведения гостиничного бизнеса среди населенных пунктов с населением от 500 тыс. до 1 млн.

Влас Северин