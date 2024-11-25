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Жителя Тюмени приговорили к принудительным работам за фейки о ВС РФ

Ленинский районный суд в Тюмени приговорил 20-летнего Константина Бугрова к 4 месяцам принудительных работ с удержанием 5% дохода в пользу государства, с отбыванием в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы, сообщили в пресс-службе судов Тюменской области. Его признали виновным в преступлении по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение ложной информации о действиях ВС РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти).

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Суд установил, что в период с 24 февраля 2022 года по 10 августа 2022 года размещал в своих социальных сетях ложную информацию об использовании вооруженных сил Российской Федерации. В результате эта информация стала доступна минимум 7,1 тыс. человек. Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее РУ ФСБ России по Тюменской области установило причастность 34-летнего жителя Тюмени к распространению ложных сведений о вооруженных силах РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Анна Капустина

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