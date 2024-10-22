Жителя Тюмени обвиняют в дискредитации ВС РФ

РУ ФСБ России по Тюменской области установило причастность 34-летнего жителя Тюмени к распространению ложных сведений о вооруженных силах РФ, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Следствие утверждает, что подозреваемый целенаправленно размещал в интернете дискредитирующие сведения в отношении вооруженных сил РФ, действующих в зоне СВО. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти). Ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Тюменской области, следователь провел осмотр места происшествия, у подозреваемого изъяли компьютерную технику. Ведомством были назначены и проведены необходимые экспертизы. В ближайшее время дело направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, в сентябре в отношении жительницы Тюменской области возбудили уголовное дело за дискредитацию вооруженных сил России. Ей грозит до пяти лет лишения свободы по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан).

Анна Капустина