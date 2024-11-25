В Челябинске запустят производство высокотехнологичного резьбового инструмента

Челябинская компания «РТС» готовит к испытаниям линейку инструмента по формированию резьбовых соединений труб и муфт для нефтегазовой отрасли. Запуск серийного производства намечен на 2025 год, сообщает пресс-служба министерства промышленности Челябинской области.

«РТС» начала разрабатывать отечественный твердосплавный резьбообразующий инструмент после ухода с рынка иностранных компаний, ранее поставлявших его. Эти комплектующие необходимы для предприятий, изготавливающих оборудование и компоненты для добычи нефти и газа. Мощности челябинской компании позволяют производить более 10 тыс. единиц инструмента в год, что в полной мере удовлетворит потребности российских предприятий.

«РТС» изготовила образцы новых твердосплавных пластин с износостойким покрытием и сопутствующий инструмент — картриджи и расточные держатели. Это первый из трех этапов производства.

Виталина Ярховска