Ярославский минфин откроет кредитные линии на 10 млрд рублей

Министерство финансов Ярославской области привлечет до 10 млрд руб. в качестве кредитов по плавающей ставке. Информация об электронных аукционах объявлена на zakupki.gov.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего размещены 10 электронных аукционов на открытие кредитных линий до 1 млрд руб. сроком на 1 год. В проектах контрактов указывается, что ставка является плавающей и зависит от ключевой ставки Банка России, к которой прибавляется надбавка банка, определяемая по итогам конкурсных процедур. При изменении ключевой ставки проценты по кредитам будет меняться.

Кредиты берутся «на цели, предусмотренные бюджетным законодательством». По данным сайта правительства Ярославской области, на 1 октября 2024 года госдолг региона составлял 53,1 млрд руб., из которых 43,7 млрд составляют бюджетные кредиты, 7,3 млрд ценные бумаги и 2 млрд — кредиты кредитных организаций. За 2024 год госдолг региона не вырос.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что доходная часть принятого в первом чтении бюджета региона на 2025 год составляет 125 млрд руб., расходная — 125,9 млрд.

Антон Голицын