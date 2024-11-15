Депутаты приняли проект бюджета Ярославской области на 2025 год

Ярославская областная Дума утвердила в первом чтении проект регионального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Доходы областного бюджета в 2025 году прогнозируются на уровне 125 млрд руб., расходы составят 125,9 млрд рублей. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в законодательном собрании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По словам председателя регионального парламента Михаила Боровицкого, принятие бюджета «далось непросто». Депутаты активно участвовали в обсуждении как доходной, так и расходной частей.

«Жаркие обсуждения сопровождают не только первое чтение бюджета, но и ряд предбюджетных законов. Несмотря на все это, параметры бюджета с небольшим дефицитом в пределах одного миллиарда рублей приемлемы для первого чтения», — прокомментировал принятие бюджета в первом чтении Михаил Боровицкий.

Спикер считает, что депутатам предстоит значительная работа по расходной части бюджета. Перед вторым чтением парламентарии проведут ряд рабочих встреч с министерствами регионального правительства, а также с губернатором. «Сделаем все для того, чтобы найти наиболее компромиссный и оптимальный вариант», — сказал господин Боровицкий.

В областной думе считают бюджет на 2025 год социально-ориентированным. На соцсферу будет направлено более половины бюджетных расходов, а именно 67,5 млрд руб. На производственную сферу потратят 36 млрд руб. (29%). Иные расходы, в том числе дотации муниципальным образованиям, составят 22 млрд руб. (17%).

«Параметры бюджета будут сейчас еще меняться. Вчера был рассмотрен проект федерального бюджета во втором чтении, и к 2,6 млрд руб., которые уже были запланированы у нас в проекте областного бюджета, мы получим еще 13,4 млрд руб.»,— сказал министр финансов Ярославской области Алексей Долгов.

В ходе обсуждения бюджета депутаты ставили вопросы ремонта дорог, благоустройства парков и скверов, транспортной реформы, обеспечения жильем детей-сирот, увеличения доходов от использования областного имущества и ряд других.

Перед заседанием думы профильные комитеты рассмотрели проект бюджета по направлениям и вынесли ряд предложений, которые могут быть приняты во втором чтении. В частности, рекомендовано увеличить финансирование госпрограмм по развитию сельского хозяйства. Депутаты также рекомендовали правительству области выделить деньги на модернизацию электросетей в садоводческих товариществах. Звучали предложения субсидировать из областного бюджета фонд капремонта, чтобы обеспечить ремонт крыш малоэтажных домов. Кроме того, депутаты рекомендовали увеличить зарплаты сотрудникам аппарата мировых судей, которые испытывают острую нехватку специалистов.

Поправки к проекту закона «Об областном бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов» будут приниматься до 25 ноября, а второе чтение бюджета запланировано на 6 декабря.

Алла Чижова