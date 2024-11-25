Обвиняемому в убийстве сводной сестры уфимцу грозит 23 года лишения свободы

Сегодня в Верховном суде Башкирии завершилось судебное следствие по уголовному делу в отношении 22-летнего уфимца, обвиняемого в убийстве 14-летней сводной сестры, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Он обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ), убийстве, совершенном с особой жестокостью (пп. «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ), а также незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств (ч. 1 ст. 228 УК РФ).

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В прениях сторон заместитель прокурора республики Руслан Абзалетдинов предложил назначить подсудимому 23 года лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой по воспитанию, обучению, тренировке, медицинскому обслуживанию несовершеннолетних в любых учреждениях, а также по обслуживанию, содержанию, охране таких организаций на 20 лет.

По версии следствия, в октябре 2023 года фигурант дома в состоянии наркотического опьянения с особой жестокостью изнасиловал 14-летнюю сводную сестру, а затем убил ее.

Тело он спрятал в квартире, а ночью перенес в багажник автомобиля матери.

Также подсудимый похитил мобильный телефон, беспроводные наушники и золотые сережки сестры общей стоимостью около 35 тыс. руб. При задержании полицейские изъяли у него мефедрон.

Майя Иванова