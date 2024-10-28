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ВС Башкирии рассматривает уголовное дело обвиняемого в убийстве сестры уфимца

Верховный суд Башкирии начал рассматривать уголовное дело 22-летнего уфимца Сергея Пугачева, сообщает объединенная пресс-служба судов республики. Он обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ), насильственных действиях сексуального характера (пп. «а», «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ), убийстве, совершенном с особой жестокостью (пп. «д», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), краже (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ), незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств (ч. 1 ст. 228 УК РФ).

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Как ранеесообщал «Ъ-Уфа», в октябре 2023 года подсудимый, находясь у себя дома в состоянии наркотического опьянения, изнасиловал и задушил сводную 14-летнюю сестру, после чего спрятал ее тело в диване. Преступления было совершено вечером ,когда матери не было дома.

Ночью он перенес тело сестры в багажник автомобиля. Утром мать нашла дочь в машине.

Сергея Пугачева задержали спустя несколько часов на чердаке многоэтажного дома недалеко от места преступления.

Майя Иванова

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