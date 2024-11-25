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Уволены заместители главы Челябинска по строительству и экономике

В администрации Челябинска продолжаются кадровые перестановки. Полномочия сложили заместитель главы по строительству Александр Перемыкин и вице-мэр по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов. Об этом сообщил глава города Алексей Лошкин на аппаратном совещании в мэрии 25 ноября.

Новым замглавы по строительству назначен Владимир Шамне, возглавлявший Калининский район Челябинска. С августа 2019 года по декабрь 2022-го он уже занимал должность вице-мэра по градостроительству.

Место замглавы по экономике пока остается вакантным. Исполнять обязанность главы Калининского района будет заместитель руководителя Алексей Аксенов.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 21 ноября Алексей Лошкин назначил заместителем главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам бывшего прокурорского работника Александра Ермолаева.

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