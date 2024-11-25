В Уфе врача обманули на 1,5 млн рублей

66-летний врач из Уфы перевела мошенникам 1,5 млн руб., взятые в кредит, сообщила пресс-служба республиканского МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сотрудникам уфимского отдела полиции №6 пострадавшая рассказала, что ей позвонил неизвестный, который представился ее руководителем и предупредил о предстоящих звонках «сотрудника ФСБ». Затем якобы сотрудник ФСБ и службы безопасности банка убедили медработника в том, что некие мошенники пытаются оформить на нее кредит и поэтому ей нужно самой взять деньги в долг у банка — для «зеркального» ответа, что она и сделала, а деньги перевела предполагаемым мошенникам.

Всего в дежурные части республики поступило 13 сообщений о мошенничестве. Общая сумма ущерба оценивается в 2,6 млн руб.

Венера Хисамова