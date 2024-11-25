Конец ноября в Свердловской области будет теплым

Последняя неделя ноября в Свердловской области ожидается теплой — средняя температура в регионе прогнозируется на 4-8 градусов выше климатической нормы, сообщил telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В течение недели вероятность осадков в регионе минимальна и будет преобладать высотное тепло до +5°, однако у поверхности земли будет гораздо прохладнее из-за короткого светового дня и уменьшающейся высота солнца над горизонтом — в понедельник днем в Свердловской области ожидается -2°..+3°.

Днем 25 ноября в Екатеринбурге установится температура на отметках -1°..+1°, малооблачно и без осадков, ветер южный, юго-восточный, 1-6 м/с. Во вторник, 26 ноября, ночью ожидается -8°, днем -2°, ночью среды похолодает до -9°, днем до -3°, в четверг — ночью -9°, днем -4°, в пятничную ночь температура опустится до -12°, днем будет -7°. В субботу ночью -11°, днем -6°, в воскресенье — ночью до -7°, днем до -4°.

Напомним, в Екатеринбурге 23 ноября выдалось самым теплым с 2008 года. В прошедшую субботу температура воздуха днем составила +0,3°, что на 7,2° превышает норму.

Ирина Пичурина