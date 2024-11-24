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В Екатеринбурге 23 ноября выдалось самым теплым с 2008 года

В субботу, 23 ноября, в Екатеринбурге температура воздуха днем составила +0,3°C, что на 7,2°C превышает норму. По данным telegram-канала «Погода в Екатеринбурге», этот день стал самым теплым, начиная с 2008 года.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как отмечает автор telegram-канала Алексей Пулин, в воскресенье, 24 ноября, на Среднем Урале ожидается «пик потепления». «На территорию региона по западной периферии антициклона поступает порция тропической воздушной массы с температурой до +6°C»,— говорится в сообщении.

По данным Уралгидрометцентра, В Екатеринбурге 24 ноября днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, южный ветер до 5-10 м/с. Температура воздуха днем составит +2...+4°C, ночью — 0...-2°C.

В понедельник, 25 ноября, днем в Екатеринбурге ожидается около 0, ветер южный 4-9 м/с, без осадков. Ночью температура опустится до -3...-5°C. Во вторник, 26 ноября, днем в городе ожидается до -2°C, ночью — -6...-8°C. Ветер будет южный, юго-западный со скоростью 6-8 м/с. Осадков не ожидается.

Анастасия Таначева

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