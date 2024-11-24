Вечером в воскресенье, 24 ноября, в море близ Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,3. Эпицентр находился на расстоянии 7 км юго-западнее курорта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

В последний день недели специалисты «Единой геофизической службы Российской академии наук» зафиксировали сейсмособытие в районе Сочи. Событие произошло в 18:33 по московскому времени, магнитуда составила 3,3. Эпицентр землетрясения находился в 7 км юго-западнее города в море.

По предварительным данным, происшествие не вызвало разрушений. Жалоб от местных жителей не поступало.

Мария Удовик