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Близ Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,3

Вечером в воскресенье, 24 ноября, в море близ Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,3. Эпицентр находился на расстоянии 7 км юго-западнее курорта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

В последний день недели специалисты «Единой геофизической службы Российской академии наук» зафиксировали сейсмособытие в районе Сочи. Событие произошло в 18:33 по московскому времени, магнитуда составила 3,3. Эпицентр землетрясения находился в 7 км юго-западнее города в море.

По предварительным данным, происшествие не вызвало разрушений. Жалоб от местных жителей не поступало.

Мария Удовик

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