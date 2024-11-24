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Коммерсантъ FM
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Многократные чемпионы мира «Формулы-1»

Семь титулов. Михаэль Шумахер (Германия) — 1994, 1995, 2000–2004 и Льюис Хэмилтон (Великобритания) — 2008, 2014, 2015, 2017–2020.

Пять. Хуан-Мануэль Фанхио (Аргентина) — 1951, 1954–1957.

Четыре. Ален Прост (Франция) — 1985, 1986, 1989, 1993. Себастьян Феттель (Германия) — 2010–2013. Макс Ферстаппен (Нидерланды) — 2021–2024.

Три. Джек Брэбем (Австралия) — 1959, 1960, 1966. Джеки Стюарт (Великобритания) —1969, 1971, 1973. Ники Лауда (Австрия) — 1975, 1977, 1984. Нельсон Пике (Бразилия) — 1981, 1983, 1987. Айртон Сенна (Бразилия) —1988, 1990, 1991.

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