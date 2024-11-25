В школы Татарстана поставят напитки и соки за 314,4 млн руб.

В школы Казани и Татарстана поставят напитки и соки для детей на общую сумму около 314,4 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Согласно документам первой закупки, в образовательные организации планируют привезти более 11,1 млн упаковок сока за 197,3 млн рублей. Из них 6 тыс. соков будут со вкусом томата. Также в школы республики поставят более 2,1 млн упаковок напитков на сумму почти 117,1 млн рублей. Среди них холодный чай, фруктовое пюре, соки и сокосодержащие напитки.

Напитки доставят по более чем 200 адресам. Среди них школы в Казани, несколько столовых, ДК, кафе и др. Соки и напитки привезут в школы Казани, Лаишево и села Пестрецы.

Заказчиком двух закупок выступает Департамент продовольствия и социального питания Казани. Напитки должны поставить с даты заключения договора до 30 июня 2025 года.

Диана Соловьёва