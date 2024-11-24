В Славянском районе пожилой водитель погиб, врезавшись на машине в грузовик

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Славянском районе, в результате которого погиб 71-летний водитель. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Краснодарскому краю Фото: Госавтоинспекция по Краснодарскому краю

Авария произошла 24 ноября около 10 часов на 65-м км трассы Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк. По информации ГАИ, водитель из краевого центра, управляя автомобилем Kia, врезался в заднюю часть припаркованного на обочине грузовика «МАЗ».

Пострадавшего водителя иномарки доставили в Славянскую центральную районную больницу, однако через два часа он умер от полученных травм. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Ранее 24 ноября в Краснодаре грузовик сбил насмерть сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.

Александр Орлов