На жителя Кубани завели дело за оскорбление и нападение на полицейского

Следственные органы задержали 30-летнего жителя Отрадненского района, подозреваемого в нападении на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

По информации ведомства, 20 ноября мужчина, находившийся пьяным за рулем, оскорбил в хуторе Садовом участкового. Сотрудник МВД вызвал инспекторов ДПС, которые попытались отстранить местного жителя от управления транспортным средством. Однако дебошир также начал оскорблять их, а затем напал на одного из полицейских.

В отношении кубанца возбудили дело об оскорблении сотрудников полиции и применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ). Следственные органы будут ходатайствовать о заключении фигуранта дела под стражу.

Александр Орлов