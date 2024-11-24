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На жителя Кубани завели дело за оскорбление и нападение на полицейского

Следственные органы задержали 30-летнего жителя Отрадненского района, подозреваемого в нападении на полицейского. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю

По информации ведомства, 20 ноября мужчина, находившийся пьяным за рулем, оскорбил в хуторе Садовом участкового. Сотрудник МВД вызвал инспекторов ДПС, которые попытались отстранить местного жителя от управления транспортным средством. Однако дебошир также начал оскорблять их, а затем напал на одного из полицейских.

В отношении кубанца возбудили дело об оскорблении сотрудников полиции и применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ). Следственные органы будут ходатайствовать о заключении фигуранта дела под стражу.

Александр Орлов

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