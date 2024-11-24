Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МЦУ: жителям Краснодара не отправляли сообщения о ракетной опасности

Жителям Краснодара 24 ноября не отправляли предупреждения о ракетной и авиационной опасности. Об этом заявили в муниципальном центре управления краевого центра.

Фото: «Ъ-Кубань»

Фото: «Ъ-Кубань»

«Увидели в соцсетях публикацию о том, что жителям приходят сообщения об авиационной опасности. По информации специалистов ГУ МЧС по Краснодарскому краю, подобные сообщения жителям Краснодара не отправляли»,— заявили в учреждении.

Ранее подобные уведомления стали получать жители Крымского района. Однако в них говорилось, что предупреждение о ракетной опасности действует для всего Краснодарского края. При этом в МЦУ Крымского района заявили, что жителей муниципалитета оно напрямую не касается — иначе это было бы указано в сообщении.

Позже предупреждения также получили в Абинском и Славянском районах. Telegram-канал «ЧП Краснодара и края» утверждает, что сообщения приходили жителям Анапы и Краснодара. Подтверждений этой информации найти не удалось.

Александр Орлов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...