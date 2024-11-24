МЦУ: жителям Краснодара не отправляли сообщения о ракетной опасности

Жителям Краснодара 24 ноября не отправляли предупреждения о ракетной и авиационной опасности. Об этом заявили в муниципальном центре управления краевого центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

«Увидели в соцсетях публикацию о том, что жителям приходят сообщения об авиационной опасности. По информации специалистов ГУ МЧС по Краснодарскому краю, подобные сообщения жителям Краснодара не отправляли»,— заявили в учреждении.

Ранее подобные уведомления стали получать жители Крымского района. Однако в них говорилось, что предупреждение о ракетной опасности действует для всего Краснодарского края. При этом в МЦУ Крымского района заявили, что жителей муниципалитета оно напрямую не касается — иначе это было бы указано в сообщении.

Позже предупреждения также получили в Абинском и Славянском районах. Telegram-канал «ЧП Краснодара и края» утверждает, что сообщения приходили жителям Анапы и Краснодара. Подтверждений этой информации найти не удалось.

Александр Орлов