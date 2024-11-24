На СВО погиб командир-разведчик из Сухого Лога, который воевал в Чечне

В Сухом Логу (Свердловская область) простились с командиром отделения разведывательного взвода Андреем Казаковым, погибшим в ходе специальной военной операции (СВО) России на Украине 9 сентября около Новогродовки Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет городская газета «Знамя победы».

Сообщается, что Андрей Казаков родился в Перми в 1973 году, окончил школу №17 в Сухом Логу. После службы в пограничных войсках работал в органах внутренних дел в ППС Екатеринбурга. В 2000 году он был отправлен в Чеченскую народную республику, где проходила контртеррористическая операция. После Андрей Казаков получил звание «Ветеран боевых действий».

После возвращения в Сухой Лог работал на предприятии «Форэс» на литейно-механическом заводе. В июне 2022 года отправился добровольцем на СВО. Был ранен, после лечения снова встал в строй. Награжден медалью «За отвагу».

Через год, в июле 2023 года, Андрей Казаков вернулся в Сухой Лог, продолжил работать на заводе. Однако в апреле 2024 года вновь ушел на СВО. После 3 сентября Андрей Казаков не выходил на связь. В ноябре его родным сообщили, что Андрей Казаков погиб 9 сентября, у него остались жена и взрослая дочь.

Прощание с Андреем Казаковым прошло в воскресенье, 24 ноября, в ДК «Кристалл».

Анастасия Таначева